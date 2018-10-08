ناقد فني يهاجم محمد رمضان: "إيه الخيبة اللي إنت فيها دي" (فيديو)





وقال "الجمل"، في مداخلة مع برنامج "انفراد"، الذي يقدمه سعيد حساسين: "لما يطلع واحد يتصور مع العربيات أمال محمد صلاح يتصور مع مين ويقولي نمبر وان،، إيه الخيبة اللي انت فيها دي"، مطالبًا بحاكمة رمضان إعلاميًا.



وشدد الناقد الفني، على أنه يجب على رجال الأعمال العودة لضخ الأموال في المجال الفني، حرصًا على صورة مصر في الخارج والتي رأها في المغرب عندما زارها، لافتًا إلى أنه شاهد مرتادي المقاهي وهم يستمعون لأغاني كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، ويساهدون مسلسل ليالي الحلمية.









أكد الناقد الفني سمير الجمل، أن مصر لن تستقيم إلا إذا استقام الفن، منتقدًا ما وصفه بـ"الفن الهابط"، الذي يقدمه الفنان محمد رمضان.