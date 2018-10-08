المنتخب السعودي يستهل تدريباته استعدادا للدورة الرباعية

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الأحد، بمقر المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستقام الإمارات في يناير المقبل.

وخضع لاعبو المنتخب السعودي فور وصولهم أمس، لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك للوقوف على حالتهم الصحية.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد، وقاد الحصة التدريبية المدير الفني الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، حيث تم الجري حول الملعب، بعدها تدريبات الإحماء، ثم تدريب التمرير والاحتفاظ بالكرة، وتدريب التهديف على المرمى، واختتمت الحصة بتدريبات الإطالة.

كما خصص بيتزي تدريبات خاصة مستقلة للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم أمس حيث خضعوا لتمارين استرجاعية.

ولم يشارك سلمان الفرج في الحصة التدريبية لشعوره ببعض الألم في مفصل القدم، حيث اكتفى بتدريبات خاصة في النادي الصحي، كما لم يشارك عبدالعزيز الجبرين لشعوره بآلام في العضلة الضامة، واكتفى بتدريبات خاصة في النادي الصحي، فيما اكتفى مهند عسيري بتدريبات خاصة في الملعب لشعوره بآلام في عضلة الظهر.

ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي مساء اليوم الاثنين حصة تدريبية مسائية على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد عند السادسة مساء، وقد قرر أنطونيو بيتزي مواصلة إغلاق التدريبات.