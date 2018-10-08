ملكة جمال بريطانيا: "بحب الممبار والعكاوي".. وأديب: "جاية من المدبح"



وداعبت "آرشر"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "بحب العكاوي"، ليقاطعها أديب مندهشًا: "عكاوي.. في ملكة جمال بتاكل عكاوي".



فضحكت "آرشر"، قائلة: "بهزر"، فرد "أديب": "أنا قلت ملكة جمال من المدبح".



قالت سارة آرشر، ملكة جمال بريطانيا، إنها تعشق الطعام المصري، وبالخص المحشي، والممبار، والملوخية.