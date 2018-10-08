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ملكة جمال بريطانيا: "بحب الممبار والعكاوي".. وأديب: "جاية من المدبح"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
ملكة جمال بريطانيا: بحب الممبار والعكاوي.. وأديب: جاية من المدبح
سارة آرشر
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هدى عبدالرازق
 
قالت سارة آرشر، ملكة جمال بريطانيا، إنها تعشق الطعام المصري، وبالخص المحشي، والممبار، والملوخية.

وداعبت "آرشر"، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "بحب العكاوي"، ليقاطعها أديب مندهشًا: "عكاوي.. في ملكة جمال بتاكل عكاوي".

فضحكت "آرشر"، قائلة: "بهزر"، فرد "أديب": "أنا قلت ملكة جمال من المدبح".
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