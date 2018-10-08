حكام مباريات الإثنين في دور الـ 32 لكأس مصر

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 60.9296% إسلام عيسى 6.4772% طاهر محمد طاهر 1.6912% محمود علاء 10.5729% يوسف أوباما 7.9844% أحمد فتحي 8.5136% عامر عامر 0.8168% لاعب آخر 3.01430000000001%