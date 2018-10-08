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حكام مباريات الإثنين في دور الـ 32 لكأس مصر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:45 ص
حكام مباريات الإثنين في دور الـ 32 لكأس مصر
الاسماعيلي
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محمد الصو
 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

 

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي:

 

الانتاج الحربي × اتحاد الشرطة :

محمد صابر ويعاونه أحمد عبد الغني وعماد العقاد، وإسلام صابر حكماً رابعاً.

 

الداخلية × المنصورة :

صبحي العمراوي ويعاونه أحمد شاهين وتامر سمير، وعلي طلبة حكماً رابعاً.

 

الاسماعيلي × ناصر الفكرية :

محمد التابعي الغازي ويعاونه عبد اللطيف الباز وأحمد الكيال، وعدي إبراهيم حكماً رابعاً.

 

المقاولون العرب × غزل المحلة :

نادر قمر الدولة ويعاونه مجدي المليجي وأحمد العزاوي، ومحمد فاروق حكماً رابعاً.

 

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