حكام مباريات الإثنين في دور الـ 32 لكأس مصر
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:45 صمحمد الصو
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.
وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي:
الانتاج الحربي × اتحاد الشرطة :
محمد صابر ويعاونه أحمد عبد الغني وعماد العقاد، وإسلام صابر
حكماً رابعاً.
الداخلية × المنصورة :
صبحي العمراوي ويعاونه أحمد شاهين وتامر سمير، وعلي طلبة
حكماً رابعاً.
الاسماعيلي × ناصر الفكرية :
محمد التابعي الغازي ويعاونه عبد اللطيف الباز وأحمد الكيال،
وعدي إبراهيم حكماً رابعاً.
المقاولون العرب × غزل المحلة :
نادر قمر الدولة ويعاونه مجدي المليجي وأحمد العزاوي، ومحمد
فاروق حكماً رابعاً.