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خبير اقتصادي يكشف سبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:41 ص
خبير اقتصادي يكشف سبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا
نفط
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن سبب ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد كسر حاجز الـ80 دولارًا للبرميل.

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة والناس"، إن الزيادة ليس سببها العرض والطلب في السوق العالمي وإنما يرجع لأسباب سياسية.

وأوضح أن توقيع أمريكا عقوبات على إيران أدى إلى قلة العرض وبالتالي زيادة في الطلب الحالي، مشيرًا إلى أن اكتفاء مصر من الغاز يوفر لها 3 مليار دولار سنويًا.
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