حسين عبدالغني: تمثيل المنتخب السعودي شرف عظيم.. ونسير في الطريق الصحيح

أعرب حسين عبدالغني لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن سعادته بالانضمام مجددًا للمنتخب الوطني، واصفًا ذلك بالشرف العظيم لأي لاعب.

وشدد عبدالغني على أن الجميع يسعى ويتمنى دومًا تمثيل المنتخب في أي محفل رياضي، موضحاً أن الجميع لديهم الرغبة الكبيرة في عودة الصورة المميزة للمنتخب الوطني في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة واهتمام الهيئة العامة للرياضة.

وصرح: " المنتخب في الطريق الصحيح نحو العودة للتميز في ظل الدعم الكبير الذي ظهر جليًا في مشاركتنا في كأس العالم باستثناء مباراة الافتتاح، فالأخضر قادر على أن يعيد بريقه مجددًا بتحقيق النتائج الإيجابية".

وأكد عبدالغني أن طموح اللاعب لا يتغير مهما تقدم به العمر، فكل لاعب لديه حلم يسعى لتحقيقه ويتمسك به لآخر يوم له في الملاعب.

وأثنى العائد لصفوف المنتخب على المشاركة في البطولة الرباعية باعتبارها ذات قيمة فنية عالية لتنوع المدراس الكروية التي سيخوضها الأخضر، واصفاً المشاركة فيها بالإعداد المميز لكأس آسيا 2019.

وأتم بقوله: " نتمنى من الجمهور الرياضي مساندتنا لأننا بحاجة الدعم والمساندة من الجميع".