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وكيل الغرفة التجارية: غلق المحلات 11 مساءً هيوفر الكهرباء وهيمنع شبابنا من السهر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:38 ص
وكيل الغرفة التجارية: غلق المحلات 11 مساءً هيوفر الكهرباء وهيمنع شبابنا من السهر
غلق محلات
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كساب أحمد
 

قال المستشار حمدي أبو العنين، وكيل الغرفة التجارية بالقليوبية، إن فكرة إغلاق المحلات التجارية الساعة الـ11 ليلًا فكرة جيدة، مضيفًا أن إغلاق المحلات في مثل هذا الوقت سيؤدي إلى توفير الطاقة الكهربائية، وسيمنع سهر الشباب.

وتابع "أبو العنين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، مع فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك حاجة لسن قوانين لتنظيم إغلاق المحلات التجارية، حتى لا يكون الإغلاق بشكل عشوائي، معقبًا: "ربنا جعل العمل بعد صلاة الفجر، ما ينفعش نعيش بشكل عشوائي".
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