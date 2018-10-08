أديب: "لولا أفلام أحمد زكي مكناش فهمنا السادت ولا عبدالناصر عملوا ايه"
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:45 صهدى عبدالرازق
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأفلام الفنان الراحل أحمد ذكي، وبخاصة بفيلمي السادات وناصر، قائلا: "إحنا بنشكرك، وأنت فنان عظيم".
وأضاف "أديب "، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "فيلم السادات وناصر هما دول اللي اتبقوا لينا، ولولاهم مكنش حد فهم السادات عمل إيه، ولا تأميم القناة حصل إزاي".
وأضاف "أديب "، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "فيلم السادات وناصر هما دول اللي اتبقوا لينا، ولولاهم مكنش حد فهم السادات عمل إيه، ولا تأميم القناة حصل إزاي".