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أديب: "لولا أفلام أحمد زكي مكناش فهمنا السادت ولا عبدالناصر عملوا ايه"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:45 ص
أديب: لولا أفلام أحمد زكي مكناش فهمنا السادت ولا عبدالناصر عملوا ايه
أديب
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هدى عبدالرازق
 
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأفلام الفنان الراحل أحمد ذكي، وبخاصة بفيلمي السادات وناصر، قائلا: "إحنا بنشكرك، وأنت فنان عظيم".

وأضاف "أديب "، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "فيلم السادات وناصر هما دول اللي اتبقوا لينا، ولولاهم مكنش حد فهم السادات عمل إيه، ولا تأميم القناة حصل إزاي".
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