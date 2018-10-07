قطريليكس: حزب الله يختطف مسؤول عمليات غسل أمواله في قطر

في دليل جديد على العمليات القذرة التي يقوم بها نظام الحمدين لصالح الميليشيات الإرهابية، كشفت مصادر موثوقة أن ميليشيات حزب الله اللبناني، الممول من قطر وإيران، اختطفت قبل نحو شهرين ممول العمليات القذرة للحزب وقطر المعروف بأكرم سعد.





وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن الحزب يعتقل أكرم سعد في أحد السجون السرية، يعتقد أنه في الضاحية الجنوبية، وذلك بتهمة اختلاس 15 مليون دولار من أموال التنظيم الإيراني الإرهابي، حسبما ذكرت منصة قطريليكس المتخصصة في فضح السجل الأسود لنظام الحمدين





وكشفت المصادر أن أكرم سعد، الذي يوصف بأنه الصندوق الأسود للميليشيا الإيرانية، إذ كان يشرف على عمليات غسل أموال تجارة المخدرات لحزب الله، جرى التحقيق معه بعد خطفه بإشراف ضباط قطريين.





وأكدت المصادر أن سعد وهو مسؤول التعبئة والتنسيق والعلاقات المالية بين الحزب وقطر، هدد بفضح عمليات غسل مليارات الدولارات العائدة من تجارة المخدرات التي تقوم بها الدوحة لصالح حزب الله، وهو ما يمكن أن يحدث دويا هائلا يكشف حقيقة العلاقات المشبوهة والعمليات القذرة التي تربط بين ميليشيا نصر الله وتنظيم الحمدين.





وأضافت المصادر أن سيدة أعمال سورية تدعى "ن. د" تعيش في الدوحة كانت تساعد أكرم سعد في عمليات غسل أموال الحزب الإرهابي في قطر. وبالرغم من اختفائه وتبليغ عائلته بذلك، فقد تأكد أن الضغوط القطرية التي تمارس على الدولة اللبنانية وخشيتها من رد فعل ميليشيات حزب الله حالت دون فتح ملف اختطافه.





يذكر أن أكرم سعد تعرض في شهر يونيو الماضي لمحاولة اختطاف فاشلة تردد وقتها أنها تعود إلى خلاف مالي مع رجال أعمال سوريين وقطريين. وقد أبلغ سعد المسؤولين الأمنيين في لبنان بأنه سيتم اختطافه، وهو ما حدث بالفعل منذ نحو شهرين.



