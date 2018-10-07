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بولندا تأمل أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بحلول ربيع 2019

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:42 م
بولندا تأمل أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بحلول ربيع 2019
وزير خارجية بولندا
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وكالات
 

قال وزير الخارجية البولندي، ياتشيك تشابوتوفيتش، إن بلاده تأمل أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بحلول ربيع 2019 حول إقامة قاعدة عسكرية في بولندا.


وقال وزير الخارجية البولندي في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، "الجنود هنا بالفعل. (لكن) الاستثمارات بالبنية التحتية في حاجة إلى أن تتوسع لتستوعب القاعدة القائمة"، مضيفا أن "الجوانب العسكرية والسياسية، وكذلك تحديد الموقع، لم يتم تحليلها ومناقشتها بعد، والكثير يعتمد على موقف الكونغرس الأمريكي وما ستنتهي إليه الإدارة الرئاسية الأمريكية والبنتاجون، ولكن نأمل أن يتخذ القرار في الربيع المقبل".


كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أخبر نظيره البولندي، أندريه دودا، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس إقامة قاعدة عسكرية في بولندا، وقال ترامب إن دودا عرض دفع أكثر من 2 مليار دولار تكلفة للقاعدة.


فيما ترى موسكو أن نشر بولندا المحتمل لقاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها سينتهك قانون "روسيا-الناتو" الأساسي.

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