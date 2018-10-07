محافظ البحر الأحمر يطالب "التنفيذيين" بسرعة الانتهاء من تطوير مقابر الشهداء بالغردقة

أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تعليماته إلى المكتب الاستشاري للمحافظة، وشركة المقاولون العرب، بسرعة الانتهاء من تصميم تطوير مقابر الشهداء بمدينة الغردقة، بحيث يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم لمناقشة مشروعات تطوير الصورة الذهنية والبصرية للمدينة السياحية.



وأكد المحافظ أنه سيتم وضع إكليل الزهور بهذا المكان خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي يناير المقبل، مشددًا على شركة المقاولون للعرب الانتهاء من تطوير مقابر الشهداء نهاية العام الجاري.



حضر الاجتماع؛ الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، والمهندس حاتم دياب المهندس الاستشاري، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

