ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نقيب الفلاحين عن فيروس الطماطم: حرب من الجيل الرابع

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:35 ص
نقيب الفلاحين عن فيروس الطماطم: حرب من الجيل الرابع
نقيب الفلاحين
طباعة
داليا الحسين
 
قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن الفلاح متضرر من بذور الطماطم المستوردة التي تحمل فيروسات، مشيرًا إلى أن هذه الفيروسات انتشرت في معظم البذور المستوردة مثل البطاطس والفاصولية والخيار.

وطالب "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة والناس"، وزارة الزراعة بإجراء تحقيق شامل عن أسباب فيروس الطماطم، مؤكدًا أن مصر تتعرض لحرب من الجيل الرابع في الزراعة المصرية.

وأضاف أن الفلاح تضرر بشكل كبير خاصة أنه يصرف على فدان الطماطم الواحد من 30 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه، موضحًا: "الفدان من المفترض أن ينتج 30 طن والآن ينتج أقل من طن".
المزيد عن: نقيب الفلاحين فلاحين طماطم الزراعة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 2:20:02 AM