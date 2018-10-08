نقيب الفلاحين عن فيروس الطماطم: حرب من الجيل الرابع

قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن الفلاح متضرر من بذور الطماطم المستوردة التي تحمل فيروسات، مشيرًا إلى أن هذه الفيروسات انتشرت في معظم البذور المستوردة مثل البطاطس والفاصولية والخيار.



وطالب "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة والناس"، وزارة الزراعة بإجراء تحقيق شامل عن أسباب فيروس الطماطم، مؤكدًا أن مصر تتعرض لحرب من الجيل الرابع في الزراعة المصرية.



وأضاف أن الفلاح تضرر بشكل كبير خاصة أنه يصرف على فدان الطماطم الواحد من 30 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه، موضحًا: "الفدان من المفترض أن ينتج 30 طن والآن ينتج أقل من طن".

