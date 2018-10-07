كارتيرون: خسرنا 3 نقاط هامة والجميع يتحمل المسئولية

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن فريقه واجهه سوء توفيق في مباراته التي خسرها اليوم أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل أربعة في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.









وتحدث كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"لم نكن موفقين في مبارة اليوم، وأنا حزين جدا على اللاعبين وعلى محاولاتهم التي لم تكتب لها التوفيق، إنه ليوم أسود بسبب الخسارة".









وأضاف "أهدرنا 3 نقاط هامة، واللاعبون أهدروا فرص محققة طوال اللقاء".









وأشار "ما حدث في مباراة اليوم يشبه ما حدث أمام كامبالا سيتي واستقبال مرمانا لـ3 أهداف".









وتابع "أشركت علي لطفي في مباراة اليوم لأن شريف إكرامي موقوف في إفريقيا، لذلك دفعنا بعلي لطفي لإمكانية الاستعانة به أمام وفاق سطيف".









واستطرد "علينا عدم البكاء على ما فات ويجب أن نركز في الفترة المقبلة لأن أمامنا مباريات هامة جدا".









وواصل "الجميع مسئول عن الخسارة في مباراة اليوم، ولدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين للخروج من الخسارة".









وحول إمكانية تقليل عدد الإصابات قال :" من الطبيعي أن يحدث مثل هذه الإصابات في المباريات بسبب ضغط المباريات، وكنا نتمنى أن يكون هناك فارق بين المباريات لكن هو أمر ليس في يدي".









وأتم حديثه "علينا نسيان الخسارة في مباراة اليوم والاستعداد للمباراة الهامة المقبلة في بطولة كأس مصر".



