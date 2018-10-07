كارتيرون: حزين للخسارة.. وأثق في قدرة الأهلي على العودة لطريق الانتصارات

عبر باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه لخسارة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري، مؤكدًا أن الفريق لم يكن موفقًا على الرغم من كمّ الفرص التي أتيحت له، معتبرًا أنه مر بيوم صعب للغاية بسبب نتيجة المباراة، وأنه كان يتمنى تعديل النتيجة بعد الفرص العديدة التي لاحت للفريق.





وأشار، عقب المباراة، إلى أنه لن يتوقف عند أي أعذار، مثل الغيابات الناتجة عن الإصابات، خاصة أن التوفيق غاب عن اللاعبين في المباراة التي لاحت خلالها أكثر من 15 فرصة للتهديف، وأن تعويض النتيجة كان صعبًا في ظل إصابة أحمد فتحي وخروجه من المباراة، بما يمثله من عنصر خبرة كبير.





وأوضح كارتيرون، أن اللاعبين سعوا بكل قوة وحتى اللحظات الأخيرة إلى تعديل النتيجة، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء الدفاعية كما حدث عقب مباراة كامبالا سيتي، فيما تزامن ذلك مع حالة إجهاد نتيجة تلاحم المباريات، فيما أكّد أنه لا يمكن إرجاع سبب الخسارة إلى شخص أو أمر محدد وأن التوتر أدى الى إهدار العديد من الفرص.





وأضاف أنه دفع بالحارس علي لطفي في حراسة مرمى الفريق، بسبب إيقاف شريف إكرامي من جانب الاتحاد الإفريقي، والحاجة إلى إكساب لطفي حساسية المباريات قبل مواجهة وفاق سطيف في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في الوقت الذي شدد فيه على ثقته في قدرة اللاعبين على تجاوز هذه الكبوة والعودة إلى تقديم عروض قوية بداية من مباراة الترسانة في كأس مصر.



