أديب يطالب ببث جلسات البرلمان على الهواء: "عايزين نشوف نوابنا"



ووجه "أديب "، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى البرلمان: "مجاش آوان نشوف الجلسات، طب نتفرج على الجلسات مسجلة مش لازم على الهواء، عايزين نشوف النواب اللي اخترناهم بيقولوا إيه".



وأضاف "أديب": "أنتم ممكن تنزلوا ملخص الجلسات كل يوم، أو أسبوع، أو شهر".



هنأ الإعلامي عمرو أديب، مجلس النواب بانعقاد دورته الجديدة، قائلا: "ألف مبروك".