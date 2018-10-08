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أديب يطالب ببث جلسات البرلمان على الهواء: "عايزين نشوف نوابنا"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:34 ص
أديب يطالب ببث جلسات البرلمان على الهواء: عايزين نشوف نوابنا
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
هنأ الإعلامي عمرو أديب، مجلس النواب بانعقاد دورته الجديدة، قائلا: "ألف مبروك".

ووجه "أديب "، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى البرلمان:  "مجاش آوان نشوف الجلسات، طب نتفرج على الجلسات مسجلة مش لازم على الهواء، عايزين نشوف النواب اللي اخترناهم بيقولوا إيه".

وأضاف "أديب": "أنتم ممكن تنزلوا ملخص الجلسات كل يوم، أو أسبوع، أو شهر".
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