"الوزراء": وزارة التضامن خصصت 2 مليون جنيه لتعويض المتضررين من حريق الراشدة

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن حريق المعصرة بواحة الداخلة كان صغير جدًا، ولا يقارن بحريق قرية الراشدة، لافتًا إلى أن وزير الدفاع أرسل 4 طائرات هليكوبتر لقرية المراشدة للمساعدة في إطفاء الحريق، خلاف إرسال وزارة الصحة 20 سيارة إسعاف.



وتابع "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن كل المستشفيات القريبة من قرية الراشدة كانت على أهبة الاستعداد لاستقبال أي مصابين للحرائق، لافتًا إلى أن جميع المصابين خرجوا الآن من المستشفيات،



وأضاف أن وزارة التضامن قامت بتوفير 2 مليون جنيه لتعويض المتضررين من حريق المراشد، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية تواجد في قربة الراشدة ثاني يوم الحريق لتوفير الدعم اللازم، وإنشاء مصانع للمخالفات في محافظة الوادي الجديد.

