إنتر يفوز على سبال بهدفين بالدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان على مضيفه سبال، 2-1، اليوم الأحد، على ملعب باولو موتزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسجل هدفي الضيوف، المهاجم ماورو إيكاردي في الدقيقتين (14 و78)، بينما سجل لأصحاب الأرض المهاجم ألبيرتو بالوسكي بالدقيقة 72.