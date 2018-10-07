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إنتر يفوز على سبال بهدفين بالدوري الإيطالي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:39 م
إنتر يفوز على سبال بهدفين بالدوري الإيطالي
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الفجر الرياضي
 
فاز فريق إنتر ميلان على مضيفه سبال، 2-1، اليوم الأحد، على ملعب باولو موتزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي.


وسجل هدفي الضيوف، المهاجم ماورو إيكاردي في الدقيقتين (14 و78)، بينما سجل لأصحاب الأرض المهاجم ألبيرتو بالوسكي بالدقيقة 72.


وكان هذا الفوز هو الخامس هذا الموسم للإنتر، والرابع على التوالي، بجانب خسارته في مباراتين وتعادله في أخرى، بينما كانت هذه الخسارة هي الخامسة لسبال، الذي تمكن من الفوز في 3 مباريات من قبل.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده لـ16 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سبال عند 9 نقاط في المركز الـ14.
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