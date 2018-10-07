عمرو أديب لـ المرور: "معنديش مشكلة تكلبشوا العربية.. بس أركن فين"
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:51 مهدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن سيارته يتم "كلبشتها" يوم بعد يوم عندما يركنها في منطقة الدقي والمهندسين.
ووجه "أديب "، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى المسئول عن المرور في القاهرة: "معنديش مشكلة تكلبشوا العربية.. بس حد يقولي أركن فين".
وأضاف: "بيقولولي لما ترح الدقي روح بأوبر أو كريم.. طيب أنا جايب عربية ليه".
ووجه "أديب "، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى المسئول عن المرور في القاهرة: "معنديش مشكلة تكلبشوا العربية.. بس حد يقولي أركن فين".
وأضاف: "بيقولولي لما ترح الدقي روح بأوبر أو كريم.. طيب أنا جايب عربية ليه".