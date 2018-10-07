عمرو أديب لـ المرور: "معنديش مشكلة تكلبشوا العربية.. بس أركن فين"



ووجه "أديب "، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى المسئول عن المرور في القاهرة: "معنديش مشكلة تكلبشوا العربية.. بس حد يقولي أركن فين".



وأضاف: "بيقولولي لما ترح الدقي روح بأوبر أو كريم.. طيب أنا جايب عربية ليه".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن سيارته يتم "كلبشتها" يوم بعد يوم عندما يركنها في منطقة الدقي والمهندسين.