رئيس "نقل البرلمان": تطبيق "قطارات مصر" يقضى على الزحام والسوق السوداء

قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تعليقًا على إطلاق أبليكيشن "قطارات مصر": "أنا مستبشر خير بوجود أشرف رسلان على رأس السكك الحديدية".



وقال "طعيمة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الأحد، إن استخدام التكنولوجيا في السكك الحديدية مهم جدًا، فلسنا أقل من الدول الآخرى، مضيفًا: "صحيح خطوة بسيطة ولكنها ستقضي على أمور كثيرة جدا، أهمها السوق السوداء والزحام".



وأضاف، أنه خلال الأيام المقبلة ستُعلن السكك الحديدية عن مشروعات جديدة، أملا في خدمة المواطن المصري.

