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دوجيت يفوز بجائزة أفضل لاعب بتصفيات بطولة إفريقيا للسلة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:25 م
دوجيت يفوز بجائزة أفضل لاعب بتصفيات بطولة إفريقيا للسلة
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
فاز الأمريكي كوينتون دوجيت، لاعب الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا للأندية.


وقدّم دوجيت، المنضم لصفوف الفريق خلال الفترة الماضية، أداءً مميزًا خلال مباريات التصفيات، ونجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب بالتصفيات التي شارك بها لاعبون مميزون للغاية مع كل الفرق.


وكان الفريق قد توج بكأس التصفيات في مباراة النهائي على حساب سموحة، وحسم تأهله إلى نهائيات البطولة بعد أن حقق الفوز على جميع منافسيه خلال التصفيات التي أقيمت بدار السلام في تنزانيا.
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