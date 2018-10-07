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طارق خيري: لن نفرط في لقب بطولة إفريقيا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:22 م
طارق خيري: لن نفرط في لقب بطولة إفريقيا
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي،  عن سعادته بالأداء الذي قدّمه اللاعبون في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا للأندية.


وأوضح أن نجاح اللاعبين في حسم التأهل والفوز بكأس تصفيات البطولة، يعكس الجدية الكبيرة والرغبة الأكيدة في الفوز بلقب البطولة، والتواجد في المكانة الطبيعية للفريق على منصات التتويج.


وأشار خيري، إلى أن اللاعبين تحدّوا الصعاب من أجل الفوز بكأس البطولة، وأن الفريق لديه نية في تقديم موسم مميز والمنافسة بقوّة على كل البطولات خلال الفترة المقبلة.

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