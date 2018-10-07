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وزير التعليم يصيب عمرو أديب بـ صدمة على الهواء

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:23 م
وزير التعليم يصيب عمرو أديب بـ صدمة على الهواء
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
أصيب الإعلامي عمرو أديب، بحالة من الذهول، بعد أن وجه سؤالا إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن قدرته على رفد الموظفين المقصرين.

ومن ناحيته رد "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، قائلا: "لا مقدرش".. ممكن نحول الموظف للتحقيق ويتخصم منه يومين، أو ننقله لمكان آخر، ومنقدرش نمشيه وإلا يرفع علينا قضية".

وصرح الدكتور طارق شوقي مؤخرًا أن هناك تواطىء من قبل بعض الموظفين، أدى إلى تأخر توزيع الكتب.
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