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رجال سلة الأهلي يتوج بكأس تصفيات إفريقيا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:14 م
رجال سلة الأهلي يتوج بكأس تصفيات إفريقيا
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
توج الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي بكأس تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا للأندية، والتي أقيمت في دار السلام، بتنزانيا، بعد أن حقق الفوز على نظيره سموحة، اليوم الأحد.


قدم الفريق عرضًا قويًا، تحت قيادة طارق خيري المدير الفني، ونجح اللاعبون في الظهور بشكل مميز، وتمكنوا من حسم اللقاء لصالحهم في اللحظات الأخيرة، ليفوز الفريق بنتيجة 68-67 بانتصار مثير في آخر ثانية من عمر المباراة، وهو ما يعكس الروح القتالية للاعبين وقتالهم حتى الثانية الأخيرة لتحقيق الفوز.


وبهذه النتيجة، يكون الفريق قد حسم المركز الأول وحصل على الكأس، إلى جانب تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات البطولة، بعدما فاز على جميع منافسيه محققًا العلامة الكاملة، بعد أداء مشرف وقوي مكّنه من الفوز على فريق أويلرز التنزاني، ثم ولكيتي الإثيوبي، وستراثمور الكيني، ونيو ستار بطل بوروندي، كما تغلب "رجال سلة الأهلي" على فريق كوبرا بطل جنوب السودان في دور الثمانية من التصفيات، قبل أن يتغلب على فريق «reg» بطل رواندا في الدور قبل النهائي، ويحصد بطاقة التأهل ليواجه نظيره فريق سموحة في النهائي ويفوز 68-67، ويتوج بالبطولة.


واشاد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق بالروح القتالية للاعبين والإصرار الكبير على تحقيق الفوز رغم الصعاب العديدة التي واجهتها البعثة ، ووجه الشكر الى الجهاز الفني واللاعبين مؤكدا إنهم كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في التحلي بروح الاهلي.


وأضاف إن الفريق يضع نصب عينه الفوز بلقب البطولة ، ويسعى بشدة الى التواجد على منصة التتويج ، في الوقت الذي أكد فيه على دعم مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لكل الفرق واللعبات بالنادي من أجل إستمرار الأهلي في المركز الأول دائمًا.

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