أديب لـ وزير التعليم: "ارفد موظفينك"



ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى وزير التعليم، قائلا: "ارفدهم يا معالي الوزير.. زي ما عينتوهم ارفدوهم"، لافتا إلى أنه لأول مرة يدرس منهج في الصف الأول الإبتدائي عن الإتيكيت.



وأضاف: "الموظفين هيوقفوا المراكب السايرة، وهيحطوا العصاية في العجلة".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح وزير التربية والتعليم بشأن وجود تواطؤ من الموظفين بالوزارة يعيق توزيع الكتب الدراسية، قائلا: "ده مبيحصلش غير في مصر".