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أديب لـ وزير التعليم: "ارفد موظفينك"

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:14 م
أديب لـ وزير التعليم: ارفد موظفينك
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح وزير التربية والتعليم بشأن وجود تواطؤ من الموظفين بالوزارة يعيق توزيع الكتب الدراسية، قائلا: "ده مبيحصلش غير في مصر".

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى وزير التعليم، قائلا: "ارفدهم يا معالي الوزير.. زي ما عينتوهم ارفدوهم"، لافتا إلى أنه لأول مرة يدرس منهج في الصف الأول الإبتدائي عن الإتيكيت.

وأضاف: "الموظفين هيوقفوا المراكب السايرة، وهيحطوا العصاية في العجلة".
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