"موسك" يهدد بترك تيسلا في حالة إعفاءه من منصبه كرئيس مجلس الإدارة!

كشفت تقارير أن مشاحنات قائمة داخل أسوار تيسلا بين رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي إيلون موسك وأعضاء مجلس الإدارة، حيث هدد موسك بالإبتعاد تماماً عن تيسلا في حالة تم إعفاءه من منصبه كرئيس مجلس إدارة للشركة.





القصة تعود إلى المشكلة القائمة بين موسك ولجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية التي أعلنت أنها توصلت إلى قرار تسوية مع مجلس إدارة تيسلا بموجبه فرض غرامة 20 مليون دولار على إيلون موسك ومنعه من منصبه كرئيس مجلس إدارة للسنوات الثلاثة المقبلة بسبب إختراقه لأنظمة الحماية التجارية بعد تغريدته قبل عدة أسابيع عندما ذكر أنه توصل مستثمر بتوفير تمويل بشأن شراء حصة من تيسلا.



