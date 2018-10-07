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خطأ ساذج من بيكيه يكلف برشلونة هدفا أمام فالنسيا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:08 م
خطأ ساذج من بيكيه يكلف برشلونة هدفا أمام فالنسيا
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الفجر الرياضي
 
سقط جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة في خطأ فادح مساء اليوم خلال مواجهة فالنسيا ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.


ومنح بيكيه فالنسيا فرصة تسجيل الهدف الأول بعدما تعامل مع ركلة ركنية بطريقة خاطئة في الدقيقة الثانية، ليساهم في ذهاب الكرة للمدافع الأرجنتيني، إيزيكيل جاراي، الذي سجل الهدف الأول لصالح فالنسيا.


ونجح ميسي في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة ليخرج الفريق الكتالوني بتعادل إيجابي أمام فالنسيا في لقاء اليوم.

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