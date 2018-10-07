جولة مع الفنانين.. نبيل الحلفاوي يسخر من ياسمين عز بطريقة لاذعة





يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم السبت





رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلاد نجلتها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، الجمهور، احتفالها بعيد ميلاد نجلتها، حيث حرصت على نشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلقت عليها قائلة:"النهاردة أسعد أيام حياتي... النهاردة عيد ميلاد بنتي الكبيرة ياسمين.. كل سنة وانتي طيبة يا نور عيني وعقبال 100 سنة في فرح وسعادة بحبك".





نبيل الحلفاوي ينتقد مذيعة "إم بي سي"

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، نقدًا لمذيعة ظهرت على قناة "إم بي سي مصر" في أحد البرامج، خلال تغظيتها لحفل انتصارات أكتوبر بمدينة شرم الشيخ.





ونشر "الحلفاوي" صورة المذيعة ياسمين عز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليها قائلًا:"أكتوبر ده يا مرسي بصوت يونس شلبي!!".





مايا دياب الوجه الإعلاني لشركة مستحضرات تجميل

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن ظهورها خلال الفترة المقبلة كوجه إعلاني بمنطقة الشرق الأوسط، لشركة "لوريال" الفرنسية الشهيرة لمستحضرات التجميل.





وأعلنت عن ذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة:"متحمسة جدًا للإعلان عن تعاوني الجديد مع شركة لوريال باريس لمستحضرات التجميل.. ترقبوا هذا التعاون الرائع".





أحمد فلوكس يدشن حسابه الرسمي على إنستجرام

دشن الفنان أحمد فلوكس، حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مؤكدًا أنه لايمتلك أي حسابات أخرى على الموقع.





ودون "فلوكس" على حسابه الشخصي:"ده الأكونت الخاص الوحيد لي.. وليس لي أي علاقة بأي أكونتات تانية تحمل اسمي.. شكرا.. أحمد فلوكس".





تامر حسني ينشر مقطع لكواليس "البدلة"

نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يتضمن كواليس التصوير بفيلم "البدلة"، خلال أداء فريق العمل لأغنية "كذابة" بحضور الفنان أكرم حسني، وعلق عليه قائلًا:"من كواليس فيلم البدلة".





الجدير بالذكر، أن فيلم "البدلة" حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم عيد الأضحى الماضي بعدما حقق إيرادات مرتفعة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، الفنانين أكرم حسني، وأمينة خليل.



