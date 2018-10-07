تعليق ساخر لـ عمرو أديب بعد تقدم نادي الاتحاد على منافسه الأهلي



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "بس كلنا عارفين أن الأهلي هيكسب في الدقيقة 90 من المباراة"، متابعًا: "بس كفاية علينا نعيش 45 دقيقة فرحانين".



وأشار إلى أن اللاعب الذي أحرز الهدف في النادي الأهلي كان لاعبًا بنادي الزمالك، مضيفًا: "ابننا خالد قمر".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على تقدم نادي الاتحاد على النادي الأهلي ضمن مباريات الدوري، قائلا: "إحنا سعداء".