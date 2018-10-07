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تعليق ساخر لـ عمرو أديب بعد تقدم نادي الاتحاد على منافسه الأهلي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:08 م
تعليق ساخر لـ عمرو أديب بعد تقدم نادي الاتحاد على منافسه الأهلي
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تقدم نادي الاتحاد على النادي الأهلي ضمن مباريات الدوري، قائلا: "إحنا سعداء".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "بس كلنا عارفين أن الأهلي هيكسب في الدقيقة 90 من المباراة"، متابعًا: "بس كفاية علينا نعيش 45 دقيقة فرحانين".

وأشار إلى أن اللاعب الذي أحرز الهدف في النادي الأهلي كان لاعبًا بنادي الزمالك، مضيفًا: "ابننا خالد قمر".
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