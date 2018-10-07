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ميسي يحقق رقماً مميزاً على مستوي الدوريات الكبري

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:03 م
ميسي يحقق رقماً مميزاً على مستوي الدوريات الكبري
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الفجر الرياضي
 

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الهدف الأول لفريقه في شباك مضيفه فالنسيا، في مباراة تجمعهما الآن، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ونجح ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في تسجيل هدف التعادل لفريقه، في شباك فالنسيا، خلال المواجهة التي تجري حاليا، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

واشارت شبكة سكواكا للاحصائيات، إلي أن ميسي سجل 10 أهداف من خارج منطقة الجزاء منذ بداية الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى.

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