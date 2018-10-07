مساعد جوجل يعمل الآن على أكثر من 10,000 نوع من أجهزة المنازل الذكية

يعتبر مساعد جوجل من أبرز الأشياء التي طورتها الشركة خلال السنوات الماضية، حيث كان يتوفر للمستخدمين على الهواتف الذكية، ثم بعد ذلك أصبح علامة مميزة في تطور أجهزة المنازل الذكية لما يقدمه من خيارات وحلول للمستخدمين.





وكان المساعد قد توفر على عشرات مئات الأنواع من الأجهزة الذكية، لا سيما من العلامات التجارية الكبيرة، وفي بداية العام هذا العدد كان بحدود 1,500 جهاز منزلي ذكي، لكن الأمر تصاعد بشكل رهيب خلال الفترة الماضية ليصل أكثر من 10,000 جهاز.





وبالطبع، فإن هذا الرقم الكبير خاص بالأجهزة المنزلية مثل التلفزيونات ولمبات الإضاءة ومقابس الكهرباء وغيرها، وليس له علاقة بعدد الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب.



