ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حاتم صابر يكشف دور أشرف مروان في خداع إسرائيل بشأن موعد الحرب (فيديو)

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:00 م
حاتم صابر يكشف دور أشرف مروان في خداع إسرائيل بشأن موعد الحرب (فيديو)
حاتم صابر
طباعة
كساب أحمد
 
قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن مصر قامت بإعداد جنازة عسكرية لأشرف مروان زوج بنت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومدير مكتب الرئيس السادات، تقديرًا له على ما قدمه من جهود وطنية لمصر، وهذا ينفي فكرة جاسوسيته لإسرائيل.

وأضاف "صابر"، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن "مروان" لو كان جاسوسا لأعلم إسرائيل بتوقيت حرب أكتوبر الحقيقي، موضحًا أن "مروان" أعلم إسرائيل بأن مصر ستبدأ الحرب على إسرائيل في يوم السادس من أكتوبر، ولكنه كذب عليهم في التوقيت بالقول بأن الحرب ستكون مع آخر ضوء في السادس من أكتوبر، وليس الساعة الثانية ظهرًا.

ولفت إلى أن حرب أكتوبر أكدت لإسرائيل بأنها لن تستطيع الدخول في حرب مباشرة مرة أخرى مع مصر، لذلك هناك محاولات لضرب الجبهة الداخلية بصفة مستمرة.

المزيد عن: مصر حرب أكتوبر حاتم صابر توك شو اخبار مصر إسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
13:00
5
آرسنال
ساوثهامتون
0
x
15:15
3
تشيلسي
ليفربول
0
x
17:30
0
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
ريال بيتيس
فالنسيا
1
x
20:45
1
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
1
x
15:00
0
فيورنتينا
ميلان
3
x
15:00
1
كييفو فيرونا
نابولي
2
x
18:00
0
ساسولو
سبال
0
x
20:30
1
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
6
x
18:00
0
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
1
x
15:00
3
طلائع الجيش
وادي دجلة
0
x
18:00
1
سموحة
الأهلي
1
x
21:00
2
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
21:00
0
ليون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 10:30:05 PM