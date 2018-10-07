حاتم صابر يكشف دور أشرف مروان في خداع إسرائيل بشأن موعد الحرب (فيديو)

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن مصر قامت بإعداد جنازة عسكرية لأشرف مروان زوج بنت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومدير مكتب الرئيس السادات، تقديرًا له على ما قدمه من جهود وطنية لمصر، وهذا ينفي فكرة جاسوسيته لإسرائيل.



وأضاف "صابر"، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن "مروان" لو كان جاسوسا لأعلم إسرائيل بتوقيت حرب أكتوبر الحقيقي، موضحًا أن "مروان" أعلم إسرائيل بأن مصر ستبدأ الحرب على إسرائيل في يوم السادس من أكتوبر، ولكنه كذب عليهم في التوقيت بالقول بأن الحرب ستكون مع آخر ضوء في السادس من أكتوبر، وليس الساعة الثانية ظهرًا.



ولفت إلى أن حرب أكتوبر أكدت لإسرائيل بأنها لن تستطيع الدخول في حرب مباشرة مرة أخرى مع مصر، لذلك هناك محاولات لضرب الجبهة الداخلية بصفة مستمرة.



