عاجل.. تفاصيل حريق جديد في 100 نخلة بالمعصرة بالوادي الجديد



تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا باندلاع حريق في مزارع نخيل بمنطقة "بئر 11" بقرية المعصرة، وتحركت سيارات الإطفاء والحماية المدنية، لموقع الحريق، وتم السيطرة عليه.



وأكد كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة، الدفع بسيارات مياه، ومواتير الرفع، لمعاونة قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق، ورفع حالة الطوارئ على مستوى المركز للسيطرة على أية حرائق واسفر الحريق عن التهمت ما يقرب من 100 نخلة بالمنطقة.





يذكر أن عدد كبير من وحدات الدفاع المدني متمركزة بمحيط قرية الراشدة، لحين الانتهاء من مراحل تبريد الحريق الذي نشب أول أمس بمزارع القرية وادي لتدميرها بالكامل، والتي تتحرك جزئيًا للتعامل مع بلاغات الحرائق المتكررة.

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، على حريق اندلع قبل قليل، في أشجار النخيل بقرية المعصرة بئر 11 بمركز الداخلة.