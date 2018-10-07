صائد الدبابات في حرب أكتوبر يوجه رسالة للأباء والأمهات

قال البطل محمد المصري، الملقب بصائد الدبابات في حرب أكتوبر، إنه صاحب الرقم القياسي العالمي في تدمير دبابات العدو حسب تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية؛ حيث قام بتدمير ٢٧ دبابة.









وأضاف المصري، خلال كلمته باحتفالية نصر أكتوبر، المقامة في أحد فنادق القاهرة، أنه كان يقوم بمهمتين أثناء الحرب؛ الأولى وهي صد هجوم العدو المفاجئ، والثانية أنه كان يعمل خلف خطوط العدو لأخذ المعلومة من قلب أماكنهم.



