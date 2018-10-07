ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صائد الدبابات في حرب أكتوبر يوجه رسالة للأباء والأمهات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:57 م
صائد الدبابات في حرب أكتوبر يوجه رسالة للأباء والأمهات
طباعة
أسماء قورة - زينب عطا
 
قال البطل محمد المصري، الملقب بصائد الدبابات في حرب أكتوبر، إنه صاحب الرقم القياسي العالمي في تدمير دبابات العدو حسب تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية؛ حيث قام بتدمير ٢٧ دبابة.


وأضاف المصري، خلال كلمته باحتفالية نصر أكتوبر، المقامة في أحد فنادق القاهرة، أنه كان يقوم بمهمتين أثناء الحرب؛ الأولى وهي صد هجوم العدو المفاجئ، والثانية أنه كان يعمل خلف خطوط العدو لأخذ المعلومة من قلب أماكنهم.

ووجه رسالة للأباء والأمهات قائلًا: "عايزين شباب محترم سلاحه العلم، إن أردت رؤيته ناجحا عليك معاملته بالحنية والتفاهم والإقناع وليس الجبر".
صائد الدبابات في حرب أكتوبر يوجه رسالة للأباء والأمهات
المزيد عن: صائد الدبابات حرب أكتوبر أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
13:00
5
آرسنال
ساوثهامتون
0
x
15:15
3
تشيلسي
ليفربول
0
x
17:30
0
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
ريال بيتيس
فالنسيا
1
x
20:45
1
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
1
x
15:00
0
فيورنتينا
ميلان
3
x
15:00
1
كييفو فيرونا
نابولي
2
x
18:00
0
ساسولو
سبال
0
x
20:30
1
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
6
x
18:00
0
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
1
x
15:00
3
طلائع الجيش
وادي دجلة
0
x
18:00
1
سموحة
الأهلي
1
x
21:00
2
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
21:00
0
ليون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 10:30:01 PM