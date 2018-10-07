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تركيا تغلق صفحة الحاجة لصندوق النقد الدولى

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:56 م
تركيا تغلق صفحة الحاجة لصندوق النقد الدولى
الرئيس التركى رجب أردوغان
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خاطر عبادة
 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى أنقرة، اليوم الأحد، إنّ تركيا أغلقت صفحة صندوق النقد الدولي ولن تعيد فتحه.


وشدد أردوغان، على أنّ تركيا ترفض بشدة الهجمات على استقلالها الاقتصادى، مضيفاً أنّ بلاده بعيدة كل البعد عن الحاجة إلى قرض أو مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، وفقاً لصحيفة "يني شفق".


ووفقاً لأردوغان، فإنّ المؤشرات الاقتصادية التركية جيدة، رغم أنّه خلال العام الجارى خسرت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها وسط مخاوف المستثمرين ونزاعات تجارية مع واشنطن، التي اتهمتها أنقرة بشن حرب اقتصادية.

 

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