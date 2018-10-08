سياسي: روسيا لن تقبل بوجود فصائل إرهابية في إدلب

قال المحلل السياسي، كريم المظفر، إن هناك أنباء عن وجود اقتتال بين الفصائل المسلحة في إدلب، إذ يوجد خلافات لوجود من يوافق على تنفيذ اتفاق "سوتشي" بين روسيا وتركيا وتسليم الاسلحة الثقيلة والخروج، وبين أخرين يريدون البقاء حتى النهاية حتى إذا أسفر الأمر عن هجوم من قبل القوات الروسية والروسية.





وأضاف المظفر في خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن تركيا ضامنة لهذا الاتفاق ووجهت الفصائل وأنذرتهم بضرورة تنفيذ القرار الذي تم التوصل إليه، ورأى أن تركيا ستقف بجانب روسيا لتنفيذ الاتفاق، لافتا أن تقبل ببقاء عناصر في المدينة ولن توافق بوجود فصيلا متمرداً بعد الاتفاق المبرم.





وأوض المظفر أن روسيا حذرت بضرورة الإلتزام بالموعد النهائي الخامس عشر من أكتوبر الجاري، وإلا ستكون تلك العناصر مُعرضة لضربات جوية روسية وسورية، مشددا على أن موسك لن تسكت تلك الفصائل على اعتبار أن هذا الاتفاق جاء بعد تشاور تركيا مع هذه الفصائل.



