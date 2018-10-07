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عاجل .. بدأت الان | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري live اليوم في الدوري المصري|كول كورة| كورة لايف اون لاين

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:43 م
عاجل .. بدأت الان | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري live اليوم في الدوري المصري|كول كورة| كورة لايف اون لاين
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محمد الشيخ
 

عاجل .. بدأت الان | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري live اليوم في الدوري المصري|كول كورة| كورة لايف اون لاين

يقدم الفجر الرياضي، خدمة بث مباشر - مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري – الدوري المصري، بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد السكندري تشاهدونها عبر قناني نايل سبورت وأون سبورت، مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يمكن لمتابعي الفجر الرياضي، مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري في بث مباشر وحي عبر الموقع بطريقة سهلة وبدون تقطيع للبث المباشر.

                                  

موعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري        

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

                                 

 تشكيل الاهلي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ،  الدفاع: أحمد فتحي – ايمن اشرف - ساليف كوليبالي – صبري رحيل، الوسط: حسام عاشور – هشام محمد – وليد سليمان- حمودي - إسلام محارب ، الهجوم:  وليد أزارو.

 

تشكيل الاتحاد السكندري:

فى حراسة المرمى  محمود الزنفلى وفى خط الدفاع أحمد مجدى و محمد جبر و بازوكا و محمد ناصف وفى خط الوسط  نورالسيد و كريم الديب و وخالد الغندور وفى وخط الهجوم سيسيه وبناهينى وخالد قمر .

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شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري من هنـا :

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