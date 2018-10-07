مباراة مثيرة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاحد الموافق 7-10-2018 في بطولة الدوري المص

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موعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

تشكيل الاهلي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ، الدفاع: أحمد فتحي – ايمن اشرف - ساليف كوليبالي – صبري رحيل، الوسط: حسام عاشور – هشام محمد – وليد سليمان- حمودي - إسلام محارب ، الهجوم: وليد أزارو.

تشكيل الاتحاد السكندري:

فى حراسة المرمى محمود الزنفلى وفى خط الدفاع أحمد مجدى و محمد جبر و بازوكا و محمد ناصف وفى خط الوسط نورالسيد و كريم الديب و وخالد الغندور وفى وخط الهجوم سيسيه وبناهينى وخالد قمر .

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