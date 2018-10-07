مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري بث مباشر









بينما يدخل فريق الاتحاد السكندري مباراة اليوم بقيادة مدربه الجديد حلمي طولان الذي قاد الفريق للفوز في أول مواجهة له بالدوري، ويحتل الفريق السكندري المركز التاسع برصيد 11 نقطة، ونجح الفريق السكندري في التأهل لدور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال على حساب الترجي الرياضي، يدخل هذا اللقاء ويأمل في تحقيق نتيجة إجابية وخطف نقطة واحدة على أقل تقدير.





يستضيف النادي الأهلي فريق الاتحاد السكندري اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018 في التاسعة مساءا في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.









معلومات عن المباراة:





ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم منتعشا بالاستقرار الذي يعيشه الفريق إفريقيا، بعد الفوز على وفاق سطيف في ذهاب نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال، والاقتراب من التأهل لنهائي البطولة، بالإضافة لتأهله لدور الـ16 للبطولة العربية.









ويبحث الأهلي عن الفوز محليا للعودة للمنافسة بقوة على بطولته المفضلة، ويحتل الأهلي حتى الآن المركز الثامن بعد أن خاض 5 مبارياتٍ فقط برصيد 11 نقطة، وله ثلاث مؤجلات أمام الداخلية في الجولة السادسة، الجونة في الجولة السابعة وبيراميدز في الجولة الثامنة.









بينما يدخل فريق الاتحاد السكندري مباراة اليوم بقيادة مدربه الجديد حلمي طولان الذي قاد الفريق للفوز في أول مواجهة له بالدوري، ويحتل الفريق السكندري المركز التاسع برصيد 11 نقطة، ونجح الفريق السكندري في التأهل لدور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال على حساب الترجي الرياضي، يدخل هذا اللقاء ويأمل في تحقيق نتيجة إجابية وخطف نقطة واحدة على أقل تقدير.













التشكيل المتوقع للفريقين:





من المتوقع أن يلعب الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من كلا من: شريف إكرامي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع صبري رحيل - أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - أحمد فتحي ، وفي الوسط أكرم توفيق - هشام محمد - إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي، ومروان محسن في الهجوم.









على الجانب الأخر سيلعب الاتحاد بتشكيل مكون من كلا من: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد ناصف - محمد جبر - محمد بازوكا - أحمد مجدي، وفي الوسط كريم الديب - نور السيد - خالد الغندور، وفي الهجوم رزاق سيسيه - خالد قمر - إيمانويل بناهيني.













موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الأحد 7-10-2018 وتذاع المباراة على قناة ON SPORT HD ، والنيل للرياضة.







