نابولي يعبر ساسولو بهدفين دون رد

هزم نابولي ضيفه ساسولو، بهدفين نظيفين، على ملعب سان باولو، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.





وسجل اَدم أوناس هدف نابولي الأول، في الدقيقة 3، وضاعف لورينزو إنسيني النتيجة، بالدقيقة 72.