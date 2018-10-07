نابولي يعبر ساسولو بهدفين دون رد
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:42 م
هزم نابولي ضيفه ساسولو، بهدفين نظيفين، على ملعب سان باولو، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
وسجل اَدم أوناس هدف نابولي الأول، في الدقيقة 3، وضاعف لورينزو إنسيني النتيجة، بالدقيقة 72.
وبذلك، ارتفع رصيد نابولي إلى 18 نقطة، بالمركز الثاني، خلف يوفنتوس المتصدر بفارق 6 نقاط، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 13 نقطة، بالمركز الثامن.
وسجل اَدم أوناس هدف نابولي الأول، في الدقيقة 3، وضاعف لورينزو إنسيني النتيجة، بالدقيقة 72.
وبذلك، ارتفع رصيد نابولي إلى 18 نقطة، بالمركز الثاني، خلف يوفنتوس المتصدر بفارق 6 نقاط، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 13 نقطة، بالمركز الثامن.