في العرضه | بث مباشر مباراة برشلونه وفالينسيا يلا شوت

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موعد مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اون لاين اليوم 21:45 مساء بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساء بتوقيت مصر، 22:45 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الاحد 7-10-2018 في الدوري الاسباني 2018 والقنوات الناقلة.





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وتقام مباراة برشلونة وفالنسيا على ملعب الميستايا، وذلك اليوم الاحد والموافق 7 اكتوبر في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة.





وسيتم نقل مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت HD 3" الرياضية المشفرة.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.





ويرغب نادي برشلونة، في الحفاظ علي لقب بطولة الدوري الإسباني للموسم الثاني علي التوالي، بعدما فاز به في الموسم الماضي، بينما يريد فالنسيا في تثبيت أقدامه ببطولة الليجا الإسبانية.





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