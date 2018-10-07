live | يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا مباشر لايف (مجانا) BEIN SPORT HD

يأمل برشلونة بأن يكون العرض الأوروبي ضد توتنهام الإنكليزي في قلعة ويمبلي طريقا نحو استعادة الثقة الى الفريق محليا عندما يخوض مباراة صعبة ضد فالنسيا الذي بدأت تتحسن عروضه نسبيا بعد بداية مخيبة.





وسقط برشلونة في فخ التعادل على ملعبه مع أتلتيك بلباو 1-1 في الجولة الماضية، وقبلها مع جاره جيرونا 2-2 وخسر امام ليغانيس 1-2، لكن الفريق الكاتالوني عاد بفوز باهر على توتنهام 4-2 بفضل تألق نجمه الأرجنتيني ميسي بتسجيله هدفين واصابته القائم مرتين علما بأنه سجل ثلاثية ايضا في الجولة الأولى في مرمى أيندهوفن.





واعتبر مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي بأن الفوز في منتهى الاهمية بالنسبة لاعبيه بقوله "صحيح انه بعد تسجيل بعض النتائج السيئة، كان من المهم جدا الفوز اليوم (امس) وقمنا برد فعل جيد وفعال".





التشكيل المتوقع: استقر فالفيردي على تشكيل برشلونة في مباراة اليوم: في حراسة المرمى: تير شتيجن، وفي الدفاع: جيرارد بيكيه – لينجليت – سيميدو – جوردي ألبا، وفي الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – ارثر ميلو، وفي الهجوم: عثمان ديمبلي – ليونيل ميسي – لويس سواريز. موعد المباراة والقنوات الناقلة: تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الأحد 7-10-2018 في الساعة 8:45 م بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 3.



