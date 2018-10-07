مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | يلا شوت
في مواجهة قوية يترقبها عشاق الكرة العالمية، يلتقي فريقي برشلونة وفالنسيا في 8:45 م بتوقيت القاهرة، على ملعب ميستايا ضمن مباريات الأسبوع الثامن بالدوري الأسباني.
معلومات عن المباراة:
يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بحثا عن تدعيم الصدارة بعد خسارة الريال أمام ديبورتيفو الأفيس، ويحتل البارسا صدارة الليجا برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن الريال.
ويبحث برشلونة خلال المباراة عن النقاط الثلاث بعد أن فشل بتحقيق أي فوز في المباريات الثلاث الماضية ، في حين يسعى فريق الخفافيش لتحقيق أول فوز على زملاء ليونيل ميسي في ملعب ميستايا منذ عام 2007.
فالنسيا سقط في فخ التعادل حتى الآن في خمس مناسبات منذ بداية الدوري الإسباني لهذا الموسم ، ليصبح أكثر فريق في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى من حيث عدد التعادلات، ويحتل فالنسيا في المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط.
القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة برشلونة وفالنسيا :
Movistar Partidazo Spain
Astra 19°E – 10729 V 22000
Astra 19°E – 10788 V 22000
SuperSport 1 HD Albania
Eutelsat 16°E – 10845 H 30000
Canal+ Sport 2 HD Poland
Hotbird 13°E – 11488 H 27500
Sportklub 1 HD Croatia
Eutelsat 16°E – 11595 H 30000
MAX Sport 1 HD Bulgaria
HellasSat 39°E – 12482 V 30000
Sport+ HD Bulgaria
HellasSat 39°E – 12463 H 30000
ءDigi Sport 1 HD Slovakia
Thor 1°W – 11977 H 30000
Thor 1°W – 12054 H 30000
Digi Sport 1 Romania
Thor 1°W – 11823 H 30000
Thor 1°W – 12607 H 27500
Spiler 2 TV Hungary
Thor 1°W – 11766 V 28000
DAZN 1 Bar HD Germany
Astra 19°E – 12382 H 27500
Eleven Sports 1 HD Belgium
Astra 19°E – 12512 H 22000
MATCH! Futbol 3 HD Russia
Horizons 85°E – 11840 H 28800
CBC SPORT HD Azerbaijan
AzerSpace 46°E – 11135 H 27500
Varzish Sport HD Tajikistan
NSS 57°E – 11565 H 10740
Yahsat 52°E – 11785 H 27500
IRIB TV3 HD Iran
Intelsat 62°E -11555 V 30000
Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500
Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000
Match! TV Russia
Horizons 85°E – 12120 H 28800
التشكيل المتوقع:
استقر فالفيردي على تشكيل برشلونة في مباراة اليوم: في حراسة المرمى: تير شتيجن، وفي الدفاع: جيرارد بيكيه – لينجليت – سيميدو – جوردي ألبا، وفي الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – ارثر ميلو، وفي الهجوم: عثمان ديمبلي – ليونيل ميسي – لويس سواريز.
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الأحد 7-10-2018 في الساعة 8:45 م بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 3.
9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
8:45 مساءاً بتوقيت مصر .
9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
9:45 مساءاً بتوقيت العراق .
8:45 مساءاً بتوقيت السودان .
9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
7:45 مساءاً بتوقيت تونس .
7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.
10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
9:45 مساءاً بتوقيت قطر.
6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .