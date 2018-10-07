مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | يلا شوت

في مواجهة قوية يترقبها عشاق الكرة العالمية، يلتقي فريقي برشلونة وفالنسيا في 8:45 م بتوقيت القاهرة، على ملعب ميستايا ضمن مباريات الأسبوع الثامن بالدوري الأسباني.





معلومات عن المباراة:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بحثا عن تدعيم الصدارة بعد خسارة الريال أمام ديبورتيفو الأفيس، ويحتل البارسا صدارة الليجا برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن الريال.

ويبحث برشلونة خلال المباراة عن النقاط الثلاث بعد أن فشل بتحقيق أي فوز في المباريات الثلاث الماضية ، في حين يسعى فريق الخفافيش لتحقيق أول فوز على زملاء ليونيل ميسي في ملعب ميستايا منذ عام 2007.

فالنسيا سقط في فخ التعادل حتى الآن في خمس مناسبات منذ بداية الدوري الإسباني لهذا الموسم ، ليصبح أكثر فريق في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى من حيث عدد التعادلات، ويحتل فالنسيا في المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة برشلونة وفالنسيا :

Movistar Partidazo Spain

Astra 19°E – 10729 V 22000

Astra 19°E – 10788 V 22000

SuperSport 1 HD Albania

Eutelsat 16°E – 10845 H 30000

Canal+ Sport 2 HD Poland

Hotbird 13°E – 11488 H 27500

Sportklub 1 HD Croatia

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

MAX Sport 1 HD Bulgaria

HellasSat 39°E – 12482 V 30000

Sport+ HD Bulgaria

HellasSat 39°E – 12463 H 30000

ءDigi Sport 1 HD Slovakia

Thor 1°W – 11977 H 30000

Thor 1°W – 12054 H 30000

Digi Sport 1 Romania

Thor 1°W – 11823 H 30000

Thor 1°W – 12607 H 27500

Spiler 2 TV Hungary

Thor 1°W – 11766 V 28000

DAZN 1 Bar HD Germany

Astra 19°E – 12382 H 27500

Eleven Sports 1 HD Belgium

Astra 19°E – 12512 H 22000

MATCH! Futbol 3 HD Russia

Horizons 85°E – 11840 H 28800

CBC SPORT HD Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11135 H 27500

Varzish Sport HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740

Yahsat 52°E – 11785 H 27500

IRIB TV3 HD Iran

Intelsat 62°E -11555 V 30000

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000

Match! TV Russia

Horizons 85°E – 12120 H 28800





التشكيل المتوقع:

استقر فالفيردي على تشكيل برشلونة في مباراة اليوم: في حراسة المرمى: تير شتيجن، وفي الدفاع: جيرارد بيكيه – لينجليت – سيميدو – جوردي ألبا، وفي الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – ارثر ميلو، وفي الهجوم: عثمان ديمبلي – ليونيل ميسي – لويس سواريز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الأحد 7-10-2018 في الساعة 8:45 م بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 3.

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:45 مساءاً بتوقيت العراق .

8:45 مساءاً بتوقيت السودان .

9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:45 مساءاً بتوقيت تونس .

7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:45 مساءاً بتوقيت قطر.

6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .