دومينيك حوراني لمنتقدي إطلالتها في "إسكندرية السينمائي": "هتموتوا لو عرفتوا ثمنه" (صور)

قررت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، الرد على منتقدي إطلالتها في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ34، والتى تقام في الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري.

وقالت "حوراني" إنها اختارت إطلالة رومانسية مميزة للظهور على السجادة الحمراء للمهرجان، وأن من هاجمها بسبب إطلالتها هم أشخاص معروف عنهم الحقد والغيرة، وأن هؤلاء الأشخاص لو علموا ثمن الفستان لأصابتهم الغيبوبة والجلطة من سعره، وأن الهجوم جاء لأنهم لا يعرفون قيمة هذا الفستان.

وأضافت "حوراني" أن الفستان تخطى ثمنه الـ8 آلاف يورو أي ما يعادل 165 ألف جنيه مصري، وهو من ماركة عالمية لبراند Jenny packham، وأن هذا الفستان يحمل قيمة كبيرة بالنسبة لها لأنه هدية من زوجها ووالد ابنتها.

يذكر أن دومينيك تشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي بفيلم "عمر خريستو" الذي ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، وشاركت فى الفيلم بالتمثيل والغناء، ويشارك في بطولته كل من الفنان لطفي لبيب، وعاطف عبد اللطيف، وسامي مغاوري وأحمد التهامي، وياسر الطوبجي، وعماد رشاد، وياسر علي ماهر، وريهام عزيز، ومارتينا عادل، ويسرا المسعودي، قصة عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.

كما يعرض لها خلال أيام كليب جديد بعنوان "صباحو فل"، ومقرر عرضه على القنوات الفضائية خلال يومين.