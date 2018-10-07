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مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ميسي في مواجهة جاميرو | لايف مباراة برشلونة اليوم live

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:48 م
مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ميسي في مواجهة جاميرو | لايف مباراة برشلونة اليوم live
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تنتطلق بعد قليل مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر اليوم عبر موقع الفجر الرياضي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

ونحرص على نقل مباراة برشلونة عبر االفجر الرياضي لكافة المتابعين اليوم مشاهدة ممتعة للدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع:

استقر فالفيردي على تشكيل برشلونة في مباراة اليوم: في حراسة المرمى: تير شتيجن، وفي الدفاع: جيرارد بيكيه – لينجليت – سيميدو – جوردي ألبا، وفي الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – ارثر ميلو، وفي الهجوم: عثمان ديمبلي – ليونيل ميسي – لويس سواريز.

 مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ميسي في مواجهة جاميرو | لايف مباراة برشلونة اليوم live

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الأحد 7-10-2018 في الساعة 8:45 م بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 3.

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:45 مساءاً بتوقيت العراق .

8:45 مساءاً بتوقيت السودان .

9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:45 مساءاً بتوقيت تونس .

7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:45 مساءاً بتوقيت قطر.

6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .


6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الأحد 7-10-2018 في الساعة 8:45 م بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 3.


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