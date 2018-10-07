سبق – السعودية | مدارس تبوك تحتفي بيوم المعلم العالمي
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:01 مالفجر السعودي
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احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك, باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية.
وشاركت المدارس ومكاتب التعليم في محافظات المنطقة، صباح اليوم الأحد، بفعاليات ومناشط متنوعة تكرس دور المعلم الريادي في تنشئة وإعداد أجيال المستقبل، كما تم توظيف الإذاعة المدرسية للتعريف بمكانة المعلم والرسالة العظيمة التي يحملها.
وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العمري, أن احتفال "تعليم تبوك" بهذه المناسبة، إيمانًا بأهمية مكانة المعلم وتعزيزًا للدور الرائد الذي يضطلع به.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للمعلم، يحظى بعناية واهتمام تعليم المنطقة، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في الميدان التربوي، ونقل الصورة الحقيقية لدور المعلم، وتبصير الجيل الناشئ بمكانة معلميهم ومعلماتهم، وما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم وتنوير عقولهم.
وقال إن الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم, والدور الذي يقوم به، مبينًا أن المعلمين والمعلمات رسل معرفة ومصدر إشعاع، وما تكريمهم والاحتفاء بهم إلا عن تقدير المجتمع والعالم لهم، وشعور صادق لمن يحمل رسالة العلم والمعرفة.
المصدر:- صحيفة سبق
احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك, باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية.
وشاركت المدارس ومكاتب التعليم في محافظات المنطقة، صباح اليوم الأحد، بفعاليات ومناشط متنوعة تكرس دور المعلم الريادي في تنشئة وإعداد أجيال المستقبل، كما تم توظيف الإذاعة المدرسية للتعريف بمكانة المعلم والرسالة العظيمة التي يحملها.
وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العمري, أن احتفال "تعليم تبوك" بهذه المناسبة، إيمانًا بأهمية مكانة المعلم وتعزيزًا للدور الرائد الذي يضطلع به.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للمعلم، يحظى بعناية واهتمام تعليم المنطقة، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في الميدان التربوي، ونقل الصورة الحقيقية لدور المعلم، وتبصير الجيل الناشئ بمكانة معلميهم ومعلماتهم، وما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم وتنوير عقولهم.
وقال إن الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم, والدور الذي يقوم به، مبينًا أن المعلمين والمعلمات رسل معرفة ومصدر إشعاع، وما تكريمهم والاحتفاء بهم إلا عن تقدير المجتمع والعالم لهم، وشعور صادق لمن يحمل رسالة العلم والمعرفة.
المصدر:- صحيفة سبق
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