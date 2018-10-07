بالصور .. صيد المحلة يخسر من عرب الرمل بالقسم الثالث

خسر فريق صيد المحلة على ملعبه من فريق عرب الرمل في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثامنة بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث بنتيجة 2/1.

وبدأ الصيد اللقاء بتشكيل مكون من أحمد قاسم، طاهر عبدالطيف، وحسان اسماعيل، وابراهيم يوسف، ومحمود حجازي، وعبدالعزيز محمد، محمد أبو الحجاج، وأحمد هشام، وعادل عبدالفتاح، وأمين هلال، وعلاء السعيد.





وفي دكة البدلاء تواجد : محمد ابراهيم، محمود رضا، محمود الشامي، اسلام عطية، وحسام عبد الرحمن، ومؤمن صلاح، ومحمد مجاهد.





بينما جاء تشكيل عرب الرمل كالتالي:- أيمن فتحي، وشريف رضا، وعبدالستار ماهر، وفهمي أبو الفتوح، ونادر الغريب، وابراهيم السيد، وكريم محمد، ونادر السيد، وأحمد عبدالله، وحاتم فرحات، وشكري ابراهيم، وفي البدلاء تواجد مصطفي علي، ورياض حسن، ومحمود جبل، ومحمد عادل.





وخرج الشوط الأول بنتيجة سلبية، ثم افتتح حاتم فرحات أهداف المباراة في الدقيقة 25 من زمن الشوط الثاني، لعرب الرمل، ثم استغل علاء السعيد لاعب الصيد، خطأ مدافع الرمل وسجل هدف التعادل بالدقيقة 30.





ونجح شكري أبراهيم في خطف هدف الفوز للفريق المنوفب، بالدقيقة 32 بمجهود ومهارة فردية، وفشل الصيد في احراز هدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الرمل بهدفين مقابل هدف.





وشهد اللقاء تألق أيمن فتحي وحاتم فرحات، وشكري ابراهيم لاعبي الرمل، وأجاد من الصيد محمد أبو الحجاج، وأحمد هشام، ومحمود حجازي، وعلاء السعيد، والبديل محمد مجاهد.





وبذلك الفوز يتجمد رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز الثاني، ويرتفع رصيد عرب الرمل إلى 12 نقطة في المركز الخامس، وأدار المباراة اسلام القماش حكما، وعاونه كل من اسامه الألفي، واسلام أبو العطا.