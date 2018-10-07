20 لاعبا في معسكر تلا بالسويس لمواجهة بتروجت

إختار محمد اسماعيل المدير الفني لفريق مركز شباب تلا 20 للدخول في معسكر مغلق بالسويس، مساء الإثنين، استعدادا لمواجهة فريق بتروجت بدور ال32 لبطولة كأس مصر.

وتضمنت القائمة كلا من محمود حمدي، والسيد القاضي، حارسي مرمى، والسيد عبد الغفار وهشام عبد الرؤوف، وخالد الضبع، واسلام علم الدين، وأحمد لطفى، ومحمد رحرح، ومحمد حمدي، ومحمد ملهط، وسعيد المشد، ومحمد الشافعي، ومحمود الزلزلي، ومحمد المراكبي، ومحمد كمال ميدو، وسعيد النيداني، وأيمن متولي، وباسم شوقي، وعطية النشوي، وإبراهيم الششتاوي.

ويغيب عن صفوف تلا أحمد بيكو للإيقاف، ووليد شعبان للإصابة، بحانب استبعاد محمد جمال، وسعد البوصيلي، وأحمد جمال، وأسامه رمضان الليبي، وكريم ياسين، وسعيدو.





ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل، وتنقل على الهواء عبر قناة أون سبورت.