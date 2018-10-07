التضامن: رصد 2 مليون جنيه كتعويضات لمتضرري حريق الراشدة بالوادي الجديد

قال محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن، إن حادثة قرية الراشدة بالوادي الجديد كان لها وجه مشرق بالنسبة للحكومة المصرية؛ لأنها شهدت تضافر وتعاون غير مسبوق بين كافة الجهات والوزرات.





وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الخسائر كانت لحد كبير محدودة في الأرواح، وتم السيطرة على الحريق في أقل حدود.



