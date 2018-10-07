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التضامن: رصد 2 مليون جنيه كتعويضات لمتضرري حريق الراشدة بالوادي الجديد

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:54 م
التضامن: رصد 2 مليون جنيه كتعويضات لمتضرري حريق الراشدة بالوادي الجديد
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رقية جمال
 
قال محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن، إن حادثة قرية الراشدة بالوادي الجديد كان لها وجه مشرق بالنسبة للحكومة المصرية؛ لأنها شهدت تضافر وتعاون غير مسبوق بين كافة الجهات والوزرات.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الخسائر كانت لحد كبير محدودة في الأرواح، وتم السيطرة على الحريق في أقل حدود.

وتابع، أن الوزارة رصدت 2 مليون جنيه كتعويضات للمتضررين، موضحًا أنه جار حصر خسائر حريق الراشدة والتحقق من بعض المواشي والمنازل التى تضررت، وبمجرد استيفاء كافة الأوراق سيتم صرف التعويضات فورًا.
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