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انهيار الجنيه السوداني بعد إعلان "اتحاد المصارف" تحرير سعر الصرف

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:44 م
انهيار الجنيه السوداني بعد إعلان اتحاد المصارف تحرير سعر الصرف
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وكالات
 
قال محمد خير الزبير رئيس اتحاد المصارف السوداني إن السودان حدد سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي اليوم الأحد وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفي خفض حاد لقيمتها.

يقل السعر الجديد بكثير عن سعر الصرف الرسمي أمس السبت البالغ 29 جنيها سودانيا للدولار وعن سعر السوق السوداء البالغ حوالي 45.5 جنيه للدولار.

كان محافظ البنك المركزي السوداني،  أعلن اليوم الخميس أن البلد سيبدأ من اليوم تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثا من المصرفيين ومكاتب الصرافة في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية.

ورجح خير الزبير أن تعني الإجراءات تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار بادئ الأمر ثم استقرار العملة لاحقا.

وقال عباس عبد الله رئيس اتحاد المصارف لرويترز "اجتمعت الآلية وقررت سعر الجنيه اليوم 47.5 أمام الدولار."

وبموجب الآلية الجديدة، سيحدد السودان سعر الذهب تمشيا مع الأسعار العالمية لكن المدفوعات ستكون على أساس سعر الصرف الجديد الذي ستحدده آلية المصرفيين ومكاتب الصرافة.
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