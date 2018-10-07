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محمد صلاح يسجل| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي LIVE اليوم 7-10-2018 الدوري الانجليزي (بدون تقطيع)

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:45 م
محمد صلاح يسجل| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي LIVE اليوم 7-10-2018 الدوري الانجليزي (بدون تقطيع)
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محمد الشيخ
 

محمد صلاح يسجل| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي LIVE اليوم 7-10-2018 الدوري الانجليزي (بدون تقطيع)

يترقب الكثيرون موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي نظرا لأنها تعد من مباريات القمة في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تواجد نجما المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول، ويلتقي ليفربول ومانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

                                     

يواجه النجم المصري محمد صلاح خطر فقدان مكانه الأساسي في تشكيلة ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد الأداء الباهت الذي قدمه اللاعب في مباريات "الريدز" هذا الموسم.

                         

 ويرى نجم خط وسط مانشستر يونايتد السابق، دارين فليتشر، أن صلاح وزميليه البرازيلي فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني، الذين يشكلون المثلث الهجومي لليفربول، قد يفقدون مكانهم في التشكيلة الأساسية، إذا لم يتحسن مستواهم.

 

وأشار فليتشر إلى أن الثلاثي سيشارك منذ البداية في مباراة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، الأ

 

موعد مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2

معلق المباراة : خليل البلوشي    

الساعة : 17:30 مساءًا بتوقيت مصر         

الساعة : 18.30 مساءًا بتوقيت السعودية

 

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي بث مباشر ضمن اهم مباريات اليوم في الدوري الانجليزي .. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :


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